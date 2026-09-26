La Selección de Ecuador se adelanta y le “roba” un convocado a la Selección de España

Hay un nuevo convocado para jugar con la Selección de Ecuador Sub-20, y era un jugador que también interesaba a España.

La Selección de Ecuador hizo oficial la convocatoria del equipo Sub-20, con esto se confirma que el equipo nacional también le ha ganado un jugador a la Selección de España. Nuevamente, un jugador con padres ecuatorianos que destaca en Europa, entra en la convocatoria de ‘La Tri’.

El convocado que Ecuador le ganó a España

En la lista del equipo Sub-20 de Ecuador que fue convocado para jugar amistosos en estas semanas se destaca el nombre de Diego Monzón. El joven futbolista viene destacando en las categorías inferiores del Real Zaragoza en España.

Monzón tiene la nacionalidad española, pero ha jugado para los equipos inferiores de la Selección Ecuador. Ahora con el Sub-20, Monzón espera ganarse un lugar y de a poco ir haciendo su camino al primer equipo. Además, esto también le sirve para su crecimiento en el club.

La convocatoria Sub-20 de Ecuador. (Foto: @LaTri)

Con Monzón, la Selección de Ecuador pretende repetir lo que ya supo hacer con otros jugadores como Jeremy Sarmiento o John Yeboah, que jugaron para otras selecciones y por las raíces de sus padres acabaron defendiendo a la Selección de Ecuador.

¿En qué puesto juega Diego Monzón?

Diego Monzón viene jugando en la posición de volante ofensivo, o lo que se conoce como un 10. Ese número también lo utiliza en la Selección de Ecuador juvenil. Las próximas actuaciones y meses determinarán si el joven futbolista se gana una oportunidad en el equipo de Marcelo Gallardo.

Publicidad

Encuesta¿Hace bien Ecuador en convocar a jugadores con doble nacionalidad? ¿Hace bien Ecuador en convocar a jugadores con doble nacionalidad? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: