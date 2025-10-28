¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

A sus 41 años de edad, otro de los jugadores de grato recuerdo en Ecuador, Hernán Barcos tendrá que decidir su futuro para el 2026. Con mucha sorpresa reportan que el delantero argentino tiene ofertas de LigaPro para el próximo año.

El periodista Ángel Paul Flores dio a conocer que Hernán Barcos tiene ofertas de Ecuador para el 2026, y de “clubes que tendrán participación internacional”. Esto por el momento deja las opciones de Liga de Quito, Barcelona, Independiente del Valle, Orense, U. Católica y Libertad de Loja.

Estos clubes tienen asegurada participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, solo se podría sumar el Deportivo Cuenca o Emelec. Por edad, necesidades deportivas y presupuesto, los grandes lo descartarían.

Hernán Barcos no analiza el retiro y en Perú dan a conocer que Alianza Lima también le dará una oferta de renovación. En cuatro temporadas lleva dos títulos nacionales.

Hernán Barcos – Alianza Lima 2025.

En Paraguay y Uruguay también lo han contactado clubes que estarán en torneos CONMEBOL en el 2026. Esto habla de la vigencia que tiene el ex goleador de Liga de Quito.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hernán Barcos con Alianza Lima?

Hernán Barcos tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Llegando en el 2021, el delantero ha sido bicampeón con los íntimos y además anunció que en el 2025 iba a retirarse.

¿Cuánto gana Hernán Barcos en Alianza Lima?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares en Alianza Lima, según La República. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el delantero, hasta el 2024, ha cobrado 960 mil dólares en total a lo largo de sus cuatro años.