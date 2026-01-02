Hernán Barcos quiso volver a LigaPro y ya tiene nuevo equipo para el 2026

Hernán Barcos fue anunciado como salida de Alianza Lima de Perú hace unos meses, desde ahí el delantero argentino tuvo en mente volver a LigaPro, no encontró equipo en Ecuador pero si en el exterior para seguir jugando en este 2026.

El delantero argentino de 41 años será nuevo jugador del FC Cajamarca, el club recién ascendido a la Liga 1 de Perú apostó nuevamente por Barcos para que siga en la primera división.

El modesto FC Cajamarca le pagaría un salario cercano a los 15 mil dólares mensuales, más de lo que le podrían pagar en Ecuador a un jugador que ya está cerca del retiro.

La idea de Barcos es retirarse en diciembre, aunque dependiendo de cómo le va podría extender su carrera hasta los 42 como hizo el delantero peruano Paolo Guerrero.

El ‘Pirata’ se ofreció a Liga de Quito y pese a que buscan un delantero, Tiago Nunes rechazó la idea dando su postura de priorizar a un delantero de mayor juventud.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Hernán Barcos dejó Liga de Quito en el 2018.

