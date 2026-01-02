Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

Hernán Barcos quiso volver a LigaPro y ya tiene nuevo equipo para el 2026

El veterano delantero argentino Hernán Barcos quiso volver a LigaPro a sus 41 años y ya tiene nuevo equipo para este 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Hernán Barcos quiso volver a LigaPro y ya tiene nuevo equipo para el 2026
Hernán Barcos quiso volver a LigaPro y ya tiene nuevo equipo para el 2026

Hernán Barcos fue anunciado como salida de Alianza Lima de Perú hace unos meses, desde ahí el delantero argentino tuvo en mente volver a LigaPro, no encontró equipo en Ecuador pero si en el exterior para seguir jugando en este 2026.

El delantero argentino de 41 años será nuevo jugador del FC Cajamarca, el club recién ascendido a la Liga 1 de Perú apostó nuevamente por Barcos para que siga en la primera división.

El modesto FC Cajamarca le pagaría un salario cercano a los 15 mil dólares mensuales, más de lo que le podrían pagar en Ecuador a un jugador que ya está cerca del retiro.

La idea de Barcos es retirarse en diciembre, aunque dependiendo de cómo le va podría extender su carrera hasta los 42 como hizo el delantero peruano Paolo Guerrero.

El ‘Pirata’ se ofreció a Liga de Quito y pese a que buscan un delantero, Tiago Nunes rechazó la idea dando su postura de priorizar a un delantero de mayor juventud.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
Michael Estrada piensa en salir de Liga de Quito y se ofrece a otro grande de LigaPro

ver también

Michael Estrada piensa en salir de Liga de Quito y se ofrece a otro grande de LigaPro

Hernán Barcos dejó Liga de Quito en el 2018.

Hernán Barcos dejó Liga de Quito en el 2018.

Tweet placeholder

En resumen

  • Hernán Barcos es el nuevo fichaje del FC Cajamarca, club recién ascendido a la primera división peruana.
  • El delantero argentino de 41 años percibirá un salario mensual cercano a los 15 mil dólares.
  • Tiago Nunes rechazó el regreso de Barcos a Liga de Quito para priorizar a un atacante joven.
Publicidad

.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Octavio Rivero no quiere volver a Barcelona y recibe una nueva oferta
Fútbol de Ecuador

Octavio Rivero no quiere volver a Barcelona y recibe una nueva oferta

José Enamorado tiene nuevo club en Brasil y Junior le encontró su reemplazo
Fútbol de Colombia

José Enamorado tiene nuevo club en Brasil y Junior le encontró su reemplazo

‘Vitamina’ Sánchez le quitó un fichaje a Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

‘Vitamina’ Sánchez le quitó un fichaje a Liga de Quito

Stuttgart presentó a Jeremy Arevalo y ya ganará una fortuna a sus 20 años
Fútbol de Ecuador

Stuttgart presentó a Jeremy Arevalo y ya ganará una fortuna a sus 20 años

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo