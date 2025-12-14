Hernán Barcos se ofreció a la LigaPro y ya tiene nuevo club para el 2026

A sus 41 años de edad, Hernán Barcos no piensa en el retiro y ya tiene nuevo equipo para el 2026. El goleador argentino se ofreció a regresar al fútbol ecuatoriano pero su carrera seguirá lejos de nuestro país.

FC Cajamarca será el siguiente club de Hernán Barcos para el 2026, el equipo recién ascendido a la Liga 1 llegó a un acuerdo con el ‘Pirata’. Dejó Alianza Lima tras 15 goles en 2025 y cuatro años en el equipo.

Según medios capitalinos, Hernán Barcos se ofreció a Liga de Quito para el 2026 ahora que los ‘albos’ buscan un delantero, sin embargo Tiago Nunes no aprobó el fichaje. El motivo, según El Futbolero, pasa por la edad de Barcos y la necesidad de un delantero de peso.

En más de una ocasión Hernán Barcos contó que quería retirarse en Liga de Quito o en Alianza Lima de Perú, donde fue ídolo y campeón varias veces. El FC Cajamarca hará de Barcos de los mejores pagados del plantel.

Luego de su contrato de un año con FC Cajamarca, Hernán Barcos pondría fin a su carrera profesional con clubes como Palmeiras, Gremio, Liga de Quito, Cruzeiro, Alianza Lima y la Selección de Argentina.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Hernán Barcos – Alianza Lima 2025.

