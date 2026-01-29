Claudio Spinelli podría dar la gran sorpresa del mercado de pases y dejar Independiente del Valle. El delantero argentino tiene contrato y sigue trabajando en su pretemporada, sin embargo, no le faltan interesados. Ahora un campeón de Libertadores va por él.

Diferentes reportes ubican a Vasco Da Gama muy interesado en el fichaje de Claudio Spinelli como su nuevo delantero. El goleador argentino no vería con malos ojos esta salida y es por eso que IDV también ya se mueve en el mercado por un nuevo jugador.

No es la primera oferta que llegaría por Spinelli, el jugador ya antes vino sonando para regresar a Argentina y también se habló de ofertas de Colombia. Fue una figura en la LigaPro y uno de los mejores del torneo, de ahí que, IDV se piense en dejarlo ir.

Vasco Da Gama viene haciendo un mercado importante y es que su intención es volver a la Copa Libertadores. El campeón de 1998 ya fichó a Marino Hinestroza, cuando Boca Juniors también ya estuvo muy interesado en hacerse con su fichaje para la temporada 2026. Por Spinelli deberían pagar más de 3 millones.

Claudio Spinelli podría dejar Independiente del Valle. (Foto: Imago)

Para esta temporada, Independiente del Valle ha podido mantener la base de jugadores que salieron campeones de Ecuador, y para 2026 llegan más refuerzos. Ahora el club solo está a la espera de que se decida el futuro de Spinelli para ver si hace otro movimiento.

Los números de Claudio Spinelli en Independiente del Valle

En la temporada 2025 con los colores de Independiente del Valle, Claudio Spinelli jugó un total 51 partidos, marcando 28 goles y dando 2 asistencias. Fue una absoluta figura en cancha con poco más de 3.479 minutos. Tiene contrato hasta finales de 2027.

