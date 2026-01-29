Es tendencia:
Campeón de Copa Libertadores va por el fichaje de Claudio Spinelli

Claudio Spinelli la rompió en Independiente del Valle y ahora llegaría una nueva oferta para él.

Por Jose Cedeño Mendoza

El campeón de Libertadores que va por Spinelli
Claudio Spinelli podría dar la gran sorpresa del mercado de pases y dejar Independiente del Valle. El delantero argentino tiene contrato y sigue trabajando en su pretemporada, sin embargo, no le faltan interesados. Ahora un campeón de Libertadores va por él.

Diferentes reportes ubican a Vasco Da Gama muy interesado en el fichaje de Claudio Spinelli como su nuevo delantero. El goleador argentino no vería con malos ojos esta salida y es por eso que IDV también ya se mueve en el mercado por un nuevo jugador.

No es la primera oferta que llegaría por Spinelli, el jugador ya antes vino sonando para regresar a Argentina y también se habló de ofertas de Colombia. Fue una figura en la LigaPro y uno de los mejores del torneo, de ahí que, IDV se piense en dejarlo ir.

Vasco Da Gama viene haciendo un mercado importante y es que su intención es volver a la Copa Libertadores. El campeón de 1998 ya fichó a Marino Hinestroza, cuando Boca Juniors también ya estuvo muy interesado en hacerse con su fichaje para la temporada 2026. Por Spinelli deberían pagar más de 3 millones.

Claudio Spinelli podría dejar Independiente del Valle. (Foto: Imago)

Para esta temporada, Independiente del Valle ha podido mantener la base de jugadores que salieron campeones de Ecuador, y para 2026 llegan más refuerzos. Ahora el club solo está a la espera de que se decida el futuro de Spinelli para ver si hace otro movimiento.

Los números de Claudio Spinelli en Independiente del Valle

En la temporada 2025 con los colores de Independiente del Valle, Claudio Spinelli jugó un total 51 partidos, marcando 28 goles y dando 2 asistencias. Fue una absoluta figura en cancha con poco más de 3.479 minutos. Tiene contrato hasta finales de 2027.

En síntesis:

  • Vasco Da Gama está interesado en fichar al delantero argentino Claudio Spinelli para la temporada 2026.
  • Claudio Spinelli marcó 28 goles en 51 partidos con Independiente del Valle durante el 2025.
  • El atacante mantiene un contrato vigente con el club ecuatoriano hasta finales del año 2027.
