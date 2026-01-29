“Más noches que Batman…” El polémico periodista argentino que ‘destruyó’ a Kendry Páez

Kendry Páez no deja indiferente a nadie con su llegada a River Plate, en lo que supone el fichaje del verano en Ecuador y en Argentina. La polémica vida del ecuatoriano fuera de las canchas ya le pasa factura y ahora se ganó hasta una insólita crítica en redes sociales.

Se hizo viral el cuestionamiento del periodista argentino, Pablo Carrozza, que arremetió contra la conducta del ecuatoriano y dudó contundentemente de que el jugador se pueda adaptar a Argentina, después de no hacerlo en Europa en Estrasburgo.

“Kendry Páez, el ecuatoriano que llega a River tiene nombre de reggaetonero y más noches que Batman. Un pibe que a los 18 años vuelve de Europa es porque algo no estaría funcionando. Si no se pudo adaptar a Estraburgo, donde cierra todo a las 19, imagínense en Buenos Aires.”, escribió el comunicador.

Hay profundas dudas sobre el comportamiento de Kendry Páez y de cómo el ecuatoriano podrá darle la vuelta a esta situación. Hace poco, en Francia, también trascendió una noticia de varios escándalos del jugador ecuatoriano y de su vida nocturna.

Kendry Páez será nuevo jugador de River Plate. (Foto: GettyImages)

La polémica viene persiguiendo a Kendry Páez tras lo que fue su gran escándalo con la Selección de Ecuador en 2024, donde el joven jugador fue visto en un night club en un comportamiento que hizo enojar a todos los aficionados ecuatorianos.

El contrato de River Plate con Kendry Páez

Kendry Páez llega a River Plate con un préstamo de 18 meses, es decir, hasta mediados de 2027. No hay opción de compra, pero el equipo argentino se ganó un porcentaje en una futura venta por “vidriera” o “vitrina”. Por lo cual, su futuro de Chelsea dejó de ser una certeza.

El valor de mercado de Kendry Páez

Ahora Kendry Páez tiene un valor de mercado de 10 millones y este se mantendrá a su llegada a River Plate. No obstante, el mismo subirá o bajará dependiendo del rendimiento que el jugador muestre en estos primeros meses jugando el equipo de Marcelo Gallardo.

