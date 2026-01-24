¡Casi le pega! César Farías a su jugador en Barcelona SC: “Dejémonos de pendejaditas…”

César Farías es uno de los técnicos con más carácter en el fútbol ecuatoriano y terminó sorprendiendo a todos ahora tras un durísimo cuestionamiento a un jugador del ‘Ídolo’ en la práctica. El DT venezolano se volvió viral en redes sociales por este reclamo.

En medio de la práctica, un jugador de Barcelona SC falló un remate y una jugada a un solo toque para marcar el gol. El DT explotó y pidió la pelota. Con su tradicional carácter empezó a cuestionar al jugador su comportamiento en el entrenamiento.

“El fútbol es de dos áreas. Ya te dejaron el espacio. Dame la pelota. Dejémonos de pendejaditas, es gol...”, comentó el DT muy enojado. El entrenador es muy reconocido en el país por su duro carácter, y hace poco incluso fue sancionado en la LigaPro.

Farías se llevó una gigante sanción en el 2023, después de que en una particular jugada, el DT termine agrediendo a Brian Oyola y Juan Pablo Ruiz. Ese comportamiento le ganó una sanción histórica en Ecuador y en lo que marcó su salida del país.

El enojo de Farías fue aplaudido por muchos aficionados en redes sociales y cuestionan que esto fue lo que le faltó al club en la temporada anterior, donde varios jugadores fallaban ocasiones de gol, pero no recibían regaños de este tipo. Los hinchas “bancan” el comienzo de la era de César Farías.

El contrato de César Farías con Barcelona SC

César Farías tiene contrato con Barcelonaa SC hasta finales de la temporada 2026. El DT acordó un plazo de una temporada. No obstante, hay una cláusula de salida si finalmente lo busca la Selección de Venezuela, equipo que era su prioridad para este nuevo paso en su carrera.

Los fichajes que tiene Barcelona SC para el 2026

Para la siguiente temporada, Barcelona SC ha contratado a Tomás Martínez, Javier Báez, Sergio Núñez, Jonnathan Mina, Jordan Medina, Brian Quintero, Jonathan Perlaza y Carlos Medina. Claramente, el ‘Ídolo’ en esta nueva temporada está apostando por el mercado local.

