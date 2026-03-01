El lujito de 20.000 dólares que le dieron a James Rodríguez en su primer partido con Minnesota en MLS

Llegó como una estrella y asimismo lo recibieron. James Rodríguez tuvo su primer partido en la MLS de Estados Unidos, y a pesar de que no jugó ni un solo minuto, dio de qué hablar por el lujito de 20.000 dólares que le dio Minnesota United FC.

James arribó al estadio Allianz Field y no dudó en detenerse para firmar autografos a varios hinchas de la Selección Colombia. “El hombre del momento”, publicó la cuenta oficial de la MLS en X al ver la llegada del volante colombiano.

La expectativas empezaron a crecer para ver el debut de James Rodríguez, pero los -12 grados centigrados que hicieron de sensación térmica iban a ser clave para que el ’10’ no entrara en el partido ante FC Cincinnati y recibiera un lujito de miles de dólares.

James Rodríguez recibió un lujito de 20.000 dólares en su primer partido de la MLS

James Rodríguez en su primer partido en la MLS. (Foto: Getty Images)

Durante la victoria 1-0 de Minnessota United ante FC Cincinnati en la primera fecha de la MLS 2026, las camaras de la transmisión oficial tomaron la imagen de James sentado en el banco de suplentes con un sistema de calefacción portátil de grado industrial por aire forzado. ¿Cuánto cuesta? Según la inteligencia artificial ‘Gemini’, el lujito que le dieron al ’10’ colombiano tiene un montaje que cuesta entre $15.000 y $20.000 dólares.

La calefacción que le pusieron a James Rodríguez. (Foto: captura de pantalla Apple TV)

Esto dijo el técnico de James por dejarlo sin minutos en su primer partido con Minnesota United

“Fue un partido difícil, ¿sabes? Y con nosotros en ese estado de juego, con un gol arriba y él habiendo estado sentado durante 75 u 80 minutos sin jugar hasta ahora y solo con una semana de entrenamiento completo. No creo que esas fueran las circunstancias ideales para traerlo al campo”, dijo Cameron Knowles, entrenador del Minnestoa United FC.

