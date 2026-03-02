La racha de un año que Julián Alvarez rompió con su gol ante Oviedo en LaLiga

Tuvieron que pasar más de 12 meses para que Julián Alvarez pudiera reencontrarse con el gol de manera más natural. Su tanto frente al Oviedo en la última jornada de LaLiga española supone alegrías para el equipo de Diego Pablo Simeone antes de jugarse el pase a la final de Copa del Rey contra Barcelona. Pero también el cortar una racha de más de 365 días impropia un delantero de la calidad del argentino.

Para que nos hagamos una idea, hay que devolvernos a febrero del año 2025 para encontrar el último gol de jugado de Julián Álvarez lejos del estadio Metropolitano. Si bien el argentino había podido anotar a balón parado en un par de ocasiones en este paso de tiempo, no lo había conseguido hasta esta fecha como lo vimos en el minuto 94 del choque frente al Oviedo de la última jornada del campeonato español. Festeja el Cholo.

Mucho más por lo que supone un momento de la temporada absolutamente crucial para los colchoneros. Esto se encuentran vivos en Copa del Rey y Champions League mientras buscan recuperar la mejor versión de un futbolista capital para sus planes. Se viene la vuelta de Copa y otra cita de visitante vital para Julián. Barcelona, próxima parada.

En lo que vamos de temporada el argentino suma un total de 14 goles y 6 asistencias en 38 batallas oficiales. Números lejanos de sus mejores versiones en Europa, así como de los 29 tantos que marcó en su primera campaña como rojiblanco. Quedan todavía casi tres meses para intentar igualar dichos registros.

Desahogo total de Julián Alvarez por su gol en Oviedo: GETTY

Desde el 22 de febrero del 2025 que Julián Álvarez no marcaba en jugada como visitante en LaLiga. Tuvieron que pasar casi 13 meses para volverle a ver en una situación absolutamente habitual a lo largo de toda su carrera por el fútbol de argentino o Inglaterra. Recuperar la mejor versión de La Araña es misión prioritaria para el proyecto de Diego, Pablo Simone.

Publicidad

Publicidad

Simeone espera lo mejor de Julián Alvarez vs. Barcelona

El Cholo festejó que finalmente Julián volviera a sentirse Alvarez en LaLiga. Ahora se viene viajar a Barcelona para buscar el pase a final de Copa del Rey y tras el 4-0 de la ida a favor de los rojiblancos. Recordemos que Atlético de Madrid tiene sequía de títulos desde el año 2021 y que desde entonces se han invertido más de 700 millones de euros sin suerte en incorporaciones. Si pasan, Real Sociedad o Athletic Club será su rival en Sevilla.

“El gol siempre es un aliciente para los delanteros. Es un jugador importantísimo, reconocido mundialmente, que lo quieren un montón de equipos, lo tenemos nosotros y ojalá pueda darnos todo lo que tiene, porque tiene un fútbol fantástico”, comentaba el Cholo alrededor de una jornada donde Julián volvió a la senda del gol de manera natural como visitante.

Datos claves

Julián Álvarez cortó una racha de más de 13 meses sin anotar como visitante en jugada abierta.

cortó una racha de más de sin anotar como visitante en jugada abierta. El delantero argentino suma 14 goles y 6 asistencias en 38 partidos de esta temporada.

y en 38 partidos de esta temporada. Atlético de Madrid defenderá una ventaja de 4-0 ante el Barcelona en la Copa del Rey.

Publicidad

Publicidad

ver también Barcelona da una respuesta oficial sobre el fichaje de Julián Alvarez y Atlético de Madrid está en alerta