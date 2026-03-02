Interminable: Messi ya supera su promedio de gol por partido en Barcelona con Inter Miami

Inter Miami derrotó al Orlando City en una nueva edición del clásico de la Florida. Uno donde Lionel Andrés Messi fue noticia en todos los sentidos. 2-4 a favor de los hombres de Javier Mascherano terminó un encuentro donde La Pulga marcó su primer doblete del año 2026 y donde incluso ya supera su promedio goleador con el equipo del sur de los Estados Unidos de Norteamérica en relación al que tuviese durante más de una década en Barcelona.

En los 778 partidos que disputo con la camiseta del conjunto culé, Messi anotó un total de 672 goles oficiales. Hablamos de un promedio de gol por partido de 0.86 y de una marca absolutamente demencial para el fútbol de élite en el que nos encontramos. Para sorpresas de todos, ya ha sido superado por el propio argentino desde su llegada a Inter Miami. Con las Garzas de la Florida cuenta con un total de 0.88 por cada 90 minutos.

Todo ello gracias a los 79 goles que ha firmado en 90 partidos con el equipo de la MLS. Desde 2023 Messi se ha convertido en la cara tanto deportiva como económica de un proyecto que ya fue campeón de los Estados Unidos de Norteamérica el año pasado y que sigue soñando con instalar una auténtica dinastía en el soccer. Es el mejor jugador de toda su joven historia y los números incluso lo justifican comparándolo con su versión más letal en aquellos equipos de Pep Guardiola o Luis Enrique.

“Creo que en el segundo tiempo se lo vio mucho mejor… Empezamos a encontrarlo a él en lugares y en posiciones donde él se siente cómodo y a partir de ahí también le pudimos dar más opciones y cuando él conducía tenía más opciones en ataque y él con muchas opciones claramente tiene la capacidad de resolver como nadie“, reflexiones de un Mascherano feliz por su ex compañero e igualmente por un equipo que en el debut cayó por goleada en Los Ángeles.

A todo esto hay que sumarle que Messi podría seguir acrecentando sus registros. Recordemos que el argentino viene a renovar su contrato hasta el mes de diciembre del año 2028 con Inter Miami. Una operación absolutamente vital para entender el final de su carrera. Pretende seguir siendo parte de una MLS donde ha llevado el torneo al siguiente nivel en todos los sentidos. Y donde igualmente, se ha convertido en el auténtico rey del soccer en la era moderna. Ni siquiera su mejor versión en Barcelona compite con lo he hecho por Lionel en pleno inicio del 2026. El cielo es el límite.

Se acerca el debut de Messi en el Freedom Park

Seguramente la siguiente gran fiesta que vivirá el argentino con el equipo de Javier Mascherano pasará por el encuentro frente a Austin en el mes de abril. Será el primero que Inter Miami disputara en su nuevo estadio. Todo tras la remodelación llevadas a cabo por el equipo de David Beckham. Hasta eso, todavía restan tres visitas a conjuntos como Charlotte o New York City en lo que supone un inicio de año donde no nos olvidemos que a mediados de este habrá que defender el título de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA portada Norteamérica.

“Leo además de ser lo que ya he dicho mil veces, obviamente es el mejor jugador que ha jugado este deporte. Es un líder y como líder él contagia a los demás. El también muchas veces tiene que ser contagiado, es decir, él también tiene que ver cosas dentro de la cancha para poder empezar a creer”, más elogios de Mascherano a un jugador irrepetible y con el que ha vivido todo tipo de alegrías en estos meses por Miami.

