Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Luis Díaz se ilusiona en Champions: El rival de Bayern en octavos de final sale de estos 2 equipos

Luis Díaz ya piensa en los octavos de final de la Champions y el Bayern conocerá a su rival entre dos equipos que prometen un duelo exigente.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Díaz juega su primera Champions con Bayern Múnich.
© Getty ImagesLuis Díaz juega su primera Champions con Bayern Múnich.

Bayern Múnich fue el segundo mejor equipo de la fase de liga de la Champions League 2025-26 y esto tiene su beneficio para el rival que tendrán en los octavos de final. Será el peor o segundo peor preclasificado de los dieciseisavos de final y ya están definidos lo dos equipos que pueden enfrentar a Luis Díaz y compañía.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Con un saldo de siete victorias, una sola derrota y 22 goles a favor, Bayern Múnich temrminó con 21 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la fase de liga de la Champions League. ‘Lucho’ Díaz aportó tres anotaciones y una asistencia en los seis partidos que jugó, fue sancionado dos encuentros, y ya se empieza a ilusionar con el nivel que mantiene para ganar la llave que les toque en octavos de final.

” ¡Ya hemos determinado quiénes serán nuestros posibles rivales en los octavos de final ChampionsLeague”, publicó la cuenta oficial en X del Bayern Múnich con la imagen de los escudos del Atalanta, de Italia, y el Bayer Leverkusen. El sorteo para definir el rival de ‘Lucho’ Díaz y compañía será el viernes 27 de febrero a las 6:00 A.M. hora colombiana.

Harry Kane necesita la ayuda de Luis Díaz para romper el récord más imposible de Lewandowski en Bayern Múnich

ver también

Harry Kane necesita la ayuda de Luis Díaz para romper el récord más imposible de Lewandowski en Bayern Múnich

Datos clave

  • El Bayern Múnich clasificó como segundo mejor equipo en la fase de liga 2025-26.
  • Atalanta y Bayer Leverkusen son los dos posibles rivales confirmados para los octavos.
  • El sorteo oficial se realizará el viernes 27 de febrero a las 6:00 A.M. hora colombiana.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Kane necesita la ayuda de Luis Díaz por este récord
Bundesliga

Kane necesita la ayuda de Luis Díaz por este récord

El apodo perfecto que Luis Díaz le puso a Jhon Jáder Durán
Fútbol de Colombia

El apodo perfecto que Luis Díaz le puso a Jhon Jáder Durán

“Un lujo”: La ventaja que tendrá Luis Díaz para el clásico ante el Dortmund
Bundesliga

“Un lujo”: La ventaja que tendrá Luis Díaz para el clásico ante el Dortmund

Para sorpresa de todos en la LigaPro: Jhon Jairo Cifuente tiene nuevo equipo en Ecuador
Fútbol de Ecuador

Para sorpresa de todos en la LigaPro: Jhon Jairo Cifuente tiene nuevo equipo en Ecuador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo