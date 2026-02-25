Luis Díaz se ilusiona en Champions: El rival de Bayern en octavos de final sale de estos 2 equipos

Bayern Múnich fue el segundo mejor equipo de la fase de liga de la Champions League 2025-26 y esto tiene su beneficio para el rival que tendrán en los octavos de final. Será el peor o segundo peor preclasificado de los dieciseisavos de final y ya están definidos lo dos equipos que pueden enfrentar a Luis Díaz y compañía.

Con un saldo de siete victorias, una sola derrota y 22 goles a favor, Bayern Múnich temrminó con 21 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la fase de liga de la Champions League. ‘Lucho’ Díaz aportó tres anotaciones y una asistencia en los seis partidos que jugó, fue sancionado dos encuentros, y ya se empieza a ilusionar con el nivel que mantiene para ganar la llave que les toque en octavos de final.

” ¡Ya hemos determinado quiénes serán nuestros posibles rivales en los octavos de final ChampionsLeague”, publicó la cuenta oficial en X del Bayern Múnich con la imagen de los escudos del Atalanta, de Italia, y el Bayer Leverkusen. El sorteo para definir el rival de ‘Lucho’ Díaz y compañía será el viernes 27 de febrero a las 6:00 A.M. hora colombiana.

