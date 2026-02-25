Patrik Mercado seguirá su carrera en Europa después del mundial. El jugador ecuatoriano es nuevo futbolista del Sevilla, y esto representa un importante ingreso económico para IDV. El equipo ecuatoriano acaba facturando una suma y también se guardaría un porcentaje de una futura venta.

Diferentes reportes ubican la venta de Patrik Mercado a Sevilla en los 6 millones de dólares, esa sería la suma que se lleva IDV por su estrella. Aunque no es ni cerca una de las grandes ventas de Independiente, sí es otra que suma un importante dinero.

Independiente del Valle se ha caracterizado en los últimos años por hacer importantes transferencias. De las canteras del club han salido jugadores como Kendry Páez, Justin Lerma, Patrik Mercado, Deinner Ordóñez, Joel Ordóñez y otros jugadores.

En los últimos años, Independiente del Valle también pasó a ser un equipo de “venta directa”, puesto que, el club ya negocia directamente con otros clubes como Arsenal, Chelsea, Sevilla, Dortmund, y otros. Ya no vende a otros equipos y de ahí salen los jugadores.

Mercado llegará al Sevilla después del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Mercado se quedará en la LigaPro en este semestre y luego será transferido al Sevilla. Se espera que el jugador ecuatoriano pueda llegar al Mundial 2026. Es uno de los hombres que más ha llamado Beccacece para los últimos amistosos y partidos de Eliminatorias.

Los números de Patrik Mercado en IDV

En la temporada 2025, que fue su gran explosión, Mercado jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. Marcó un total de 7 goles y dio 11 asistencias. El volante ecuatoriano alcanzó un valor de 5.5 millones para esta nueva temporada.

Todos los equipos que buscaron a Patrik Mercado

Patrik Mercado también se metió en planes de equipos como Braga, Chelsea, Bournemouth, Palmeiras, Brighton, Fulham, entre otros. Varios clubes estaban buscando al jugador ecuatoriano.

En síntesis: