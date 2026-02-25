Jhon Jairo Cifuente es uno de los máximos goleadores del fútbol ecuatoriano aún en activo. No obstante, sus últimos años no vienen siendo los mejores en Ecuador, puesto que, viene siendo muy cuestionado desde lo físico y casi no ha jugado.

Sin embargo, y pese a esta irregularidad, Cifuente sigue encontrando equipo. Cada vez, el delantero protagoniza diferentes imágenes que evidencian que su físico no es el mejor, no obstante, los equipos de LigaPro lo siguen contratando y dándole alguna chance.

Según trasciende desde Loja, Libertad tiene todo listo para fichar a Jhon Jairo Cifuente como su nuevo delantero. Sorprende finalmente que el ‘Pechón’ León se inclinara por el delantero. Será otra oportunidad para recuperarlo y que vuelva a ser protagonista.

Libertad, viene desde hace varios años, con la política de contar solo con jugadores ecuatorianos, por decisión de su mismo DT. Aunque no se cierran a fichar a futbolistas extranjeros van más por opciones de jugadores que han pasado en la LigaPro.

Jhon Jairo Cifuente pasó por El Nacional en 2025. (Foto: El Nacional)

El ‘Degollador’ tendrá que pasar los chequeos médicos en las próximas horas para que se concrete su fichaje. En Libertad se encontrará con otro jugador que ya conoció en Barcelona SC como El ‘Loco’ Cortez.

Los números de Jhon Jairo Cifuente en 2025

En toda la temporada 2025, Jhon Jairo Cifuente jugó un total de 21 partidos entre todas las competencias. Solo marcó 2 goles. Estuvo en cancha cerca de 750′ minutos, pero su rendimiento fue de lo menos destacado en un equipo que acabó perdiendo la categoría.

Libertad jugará Copa Sudamericana

Libertad, en la siguiente semana, tendrá que jugar ante Deportivo Cuenca por la chance de entrar a Copa Sudamericana. Ambos equipos se enfrentan a un solo partido y el ganador del encuentro obtiene un boleto para jugar toda la fase de grupos del torneo.

