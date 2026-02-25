Apareció hablando con Infantino: La regla del Mundial que Lorenzo busca cambiar para ayudar a Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol estuvo de fiesta con la inauguración del nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla y una de las escenas que más llamó la atención fue ver a Néstor Lorenzo hablando con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El DT de la Selección Colombia busca cambiar una regla del Mundial en beneficio de la ‘Tricolor’.

Infantino se ha mostrado tan cercano a la Selección Colombia que en el evento del 24 de febrero no dudó en hacerle un pedido público a Lorenzo para que ganen el Mundial 2026. Luego, se empezó a ser viral el encuentro que tuvieron el presidente de la FIFA y el técnico de la ‘Tricolor’.

El periodista César Augusto Londoño, de ‘Caracol Radio’, publicó una historia en Instagram de la conversación que tuvieron Gianni Infantino y Néstor Lorenzo. Lo que se alcanzó a escuchar es que el DT argentino dijo que “cada tres días es muy seguido”. ¿De que estaría hablando?

La regla del Mundial que Lorenzo busca cambiar para que ayuden a Colombia

El presidente de la FIFA y Lorenzo estuvieron en Barranquilla. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

“Después del partido en Miami (vs. Portugal el 27 de junio) estamos viendo porque la FIFA tiene un protocolo muy estricto en cuanto a volver a la sede origen para después ver cómo se reasginan las nuevas sedes de acuerdo a los resultados y a las posiciones en las que van terminando los equipos. Pero vamos a trabajar para ver si podemos evitar ese cambio de horario y esos viajes innecesarios“, le dijo Lorenzo al ‘Diario AS’ y a ‘Caracol Radio’.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia eligió a Guadalajara como la sede para la fase de grupos en el Mundial 2026, ya que debuta contra Uzbekistán en el Grupo K el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Además, el segundo partido también es territorio azetza (Estadio Chivas) ante el ganador del repechaje internacional entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

