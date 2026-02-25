¡Última hora! Ángel Mena cambiaría de club en LigaPro

Ángel Mena podría ser una de las grandes sorpresas del mercado de pases de LigaPro y es que el volante ecuatoriano tiene una oferta para dejar Orense SC para un grande del torneo ecuatoriano.

Desde Emelec confirman que le hicieron una oferta formal para que Mena regrese al club este mismo año. El interés parecía descartado por temas económicos pero Noboa adelantó que hizo el ofrecimiento: “Ya depende de él, queremos que vuelva”.

La información era que Ángel Mena pedía un salario mensual de 30 mil dólares, cifra imposible para pagar por parte de la actual directiva. Se conoce que la oferta igual supera los 20 mil dólares mensuales.

Los hinchas le pidieron a Ángel Mena que tenga un gesto para tener una última etapa en Emelec, gesto que tuvo Miller Bolaños. El ‘Killer’ se rebajó el salario en un 25% anual.

En Machala apuntan a que Mena estaría presionando para salir de Orense pese a tener todavía un año de contrato vigente, habrá que ver también cuánto pide el club para dejar ir a su volante titular.

Los refuerzos de Emelec para el 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Ángel Mena jugó desde el 2013 al 2017 antes de irse de Emelec. Foto: Getty.

