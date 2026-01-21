Es tendencia:
César Farías y su primer once titular con Barcelona

Barcelona continúa su pretemporada en Quito y César Farías alistó su primer once titular ya con los nuevos refuerzos.

Por Gustavo Dávila

César Farías y su primer once titular con Barcelona Foto: Barcelona
Barcelona SC sigue en Quito realizando su pretemporada y ya con la llegada de César Farías, el club tuvo su primer amistoso del año. Los amarillos vencieron a U. Católica y se vio el primer once titular del nuevo DT.

En el arco, tras la salida de Arruabarrena se entiende que Contreras será el titular indiscutible. En defensa repiten Carabalí y Rangel y se suman los refuerzos Lucas Sosa y Jonathan Perlaza.

En el medio campo, a espera de saber qué pasará con Leonai Souza, los titulares fueron Jean Carlos Montaño y Jhonny Quiñónez en el medio campo.

En el ataque, Joao Rojas y Jandry Gómez repitieron mientras que Tomás Martínez fue el enganche haciendo su debut. El lugar de Jandry lo tomaría el nuevo refuerzo Milton Celiz.

Finalmente, como delantero titular estuvo ‘Toto’ Nuñez, aunque se espera que lleguen uno o dos delanteros más. El resultado fue victoria amarilla con doblete de Gómez.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

En resumen

  • Barcelona SC venció a Universidad Católica en el primer amistoso dirigido por César Farías.
  • El juvenil Jandry Gómez anotó un doblete en la victoria del equipo amarillo durante la pretemporada.
  • Los refuerzos Lucas Sosa, Jonathan Perlaza y Tomás Martínez debutaron en el primer once titular.
