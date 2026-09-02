¿Por su indisciplina? Revelan el motivo por el que Blackburn Rovers rechazó fichar a Kendry Páez

El Blackburn Rovers estuvo muy cerca de firmar a Kendry Páez, pero el ecuatoriano no fue fichado por este motivo.

Kendry Páez estuvo muy cerca de llegar a jugar en Blackburn Rovers para jugar en esta temporada y no pasarla en el equipo Sub-21 de Chelsea. Sin embargo, el ecuatoriano se quedó sin acuerdo por un motivo que ahora revelan desde Inglaterra.

El Blackburn estuvo entre los equipos que buscaron el préstamo de Kendry Páez para que el ecuatoriano sea cedido. Sin embargo, el jugador ecuatoriano no fue de la consideración final del club por un motivo que ahora revela el periodista, Alan Nixon.

De acuerdo al comunicador, fue el DT del Rovers el que decidió negar el fichaje del jugador ecuatoriano. Tony Mowbray, entrenador del Blackburn, revisó videos de Kendry y al final no terminó convencido de avanzar con su fichaje. El ecuatoriano no llegó por esa razón.

La decisión de Chelsea con Kendry Páez

Kendry Páez se tiene que quedar en Chelsea, pero que haya sido un gran fichaje hace año no le asegura nadie. El ecuatoriano se queda, pero entrenará con el equipo de juveniles y se espera que en enero lo terminen prestando nuevamente a otro club o hasta vendiéndolo.

Ahora mismo hay grandes dudas sobre si Chelsea lo seguirá prestando a Kendry o definitivamente lo venderá. El ecuatoriano llegó como la “gran joya” hace pocos años, pero no ha respondido en ninguno de los dos equipos donde estuvo cedido, Estrasburgo y River Plate. Por lo cual, se analiza una venta.

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El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry tiene contrato con Chelsea hasta 2033 y el ecuatoriano acabó siendo comprado por más de 15 millones. Por lo cual, el equipo de Londres buscará una operación de similar valor para venderlo ya. Si el tricolor le logra dar la vuelta, las siguientes semanas podrían dar un cambio para él.

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