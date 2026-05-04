Este lunes 4 de mayo de 2026 Moisés Caicedo y el Chelsea se llevaron otra goleada en la Premier League y ahora sí oficialmente quedaron fuera de la próxima edición de la Champions League. El club lleva un cierre de año para el olvido y ahora incluso podría quedarse fuera de todo.

El Nottingham Forest le metió 3 a 1 a Chelsea en su estadio y eso confirmó que el club ya no alcanza al quinto puesto de la Premier League (el último en dar un cupo a la Champions League). Los ‘Blues’ son novenos en la tabla de posiciones con 48 puntos.

Hace pocas semanas también se confirmaba que Moisés Caicedo renovaba su contrato con Chelsea, hasta 2033. Y ahora de 4 años que ha pasado vistiendo los colores del ‘Orgullo de Londres’, el ecuatoriano solo ha jugado la Champions League en una edición, la de esta temporada.

Tan malo es el cierre de año de Chelsea, que incluso si no gana la FA Cup (donde está en la final) podría quedarse fuera de todos los torneos europeos para el siguiente año. Ahora mismo su única esperanza es vencer a Manchester City y meterse a Europa League.

¡EL VAR DIO EL OK Y EL FOREST GOLEA EN STAMFORD BRIDGE! Tras la revisión por posible fuera de juego, Awoniyi marca su doblete y puso el 3-0 ante Chelsea. ¿Qué te parece?



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Sorprende que Moisés Caicedo decidiera renovar con Chelsea, cuando por este mismo contexto de malos resultados y pésimo presente, otras estrellas como Enzo Fernández o Cole Palmer analizan su continuidad en el club y mudarse a equipos que jueguen constantemente la Champions League

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La tabla de posiciones de la Premier League

La Champions es inalcanzable para Chelsea, porque Aston Villa es quinto con 58 puntos, mientras los ‘Blues’ son novenos con 48 puntos. Ahora mismo, incluso la Conference League aparece lejana para Moisés Caicedo y sus compañeros, puesto que, están a 3 puntos de Brentford que tiene 51 puntos. Quedan 3 jornadas de Premier.

El nuevo contrato de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo renovó con el Chelsea hasta finales de la temporada 2033. El ecuatoriano extendió aún más su vínculo y tendrá un acuerdo de 7 años más en Londres. Además, el tricolor pasó a ser uno de los mejores pagados en el club con un sueldo superior a los 12 millones.

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En síntesis