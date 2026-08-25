El volante Gabriel Villamil se queda en Liga de Quito para el segundo semestre, mientras tanto trasciende la fortuna que pedían por él.

Liga de Quito rescindió el préstamo con Rodney Redes, esto en gran parte porque necesitaban liberar un cupo de extranjero. En principio el que querían vender era Gabriel Villamil pero no hubo ofertas, en parte por el precio que pedían.

Según varios portales de Quito, Liga quería recuperar lo invertido por el boliviano por lo que querían 1 millón de dólares por su pase. El jugador, de rendimiento decreciente, no encontró una oferta similar.

Justamente a la directiva le cuestionan que hayan gastado 1 millón de dólares en el jugador tras solo un semestre bueno. Al principio hubo sondeos de Brasil y Europa pero fueron rechazadas.

Gabriel Villamil tiene aún un largo contrato con Liga de Quito, sin embargo no tiene regularidad con Gustavo Álvarez y tampoco con Tiago Nunes. Al final se quedará hasta diciembre por lo menos.

Con la llegada de Lucas Rodríguez, la plantilla de Liga de Quito está cerrada para el cierre de LigaPro y para los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los ‘albos’ tuvieron el cambio de Redes y Jeison Medina por Rodríguez y Marcelo Weigandt.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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