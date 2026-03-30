Con varios cambios: El once de Ecuador para jugar contra Países Bajos

La Selección de Ecuador se alista para jugar su último partido amistoso en esta fecha FIFA y ya pondrá su cabeza para el Mundial 2026. Ahora se enfrentará a Países Bajos y por eso Sebastián Beccacece sorprendería con varios cambios para este encuentro, sobre todo el de Pervis por Hincapié.

¿Cuál sería el once de Ecuador ante Países Bajos?

Se espera que Ecuador salga a jugar contra Países Bajos con este once:

Galíndez

Franco/ Ángelo Preciado

Ordóñez

Pacho

Pervis Estupiñán

Vite

Moisés Caicedo

John Yeboah

Gonzalo Plata/ Kendry Páez

Alan Minda

Enner Valencia

Piero Hincapié se lesionó en el partido ante Marruecos, por lo cual, no puede jugar y su lugar será tomado por Pervis Estupiñán. También está la chance de contar con Yaimar Medina, quien podría tener minutos como lateral, pero Beccacece apostaría por darle confianza a Pervis. Además del cambio de nombre también está el estructural, puesto que, pasaría de una línea de 3 a línea de 4.

Ecuador viene de empatar ante Marruecos. (Foto: GettyImages)

Esta importante continuidad que Beccacece da a ciertos nombres también ayuda a comprender que la Selección de Ecuador ya tiene prácticamente listo el once del Mundial, salvo algunas lesiones o bajas de último momento. El entrenador convocó en esta ocasión a más de 30 jugadores.

¿A qué hora y qué canal pasa el Países Bajos vs Ecuador?

El partido entre Países Bajos y Ecuador se podrá ver por la señal de El Canal del Fútbol para Ecuador, y posteriormente en Teleamazonas en diferido. El encuentro comenzará este martes, 31 de marzo de 2026, desde las 13H45 (EC).

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La última vez que Ecuador se enfrentó a Países Bajos

En la última ocasión que ambas selecciones se vieron las caras fue en el 2022, en el Mundial de Qatar. El encuentro terminó en empate 1 a 1, pero en ese partido ‘La Tri’ estuvo muy cerca de conseguir una victoria que lo habría puesto en los 8vos del Mundial.

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En síntesis:

Pervis Estupiñán reemplazará al lesionado Piero Hincapié en el once titular ante Países Bajos.

reemplazará al lesionado Piero Hincapié en el once titular ante Países Bajos. La Selección de Ecuador enfrentará a Países Bajos este martes 31 de marzo de 2026 .

enfrentará a Países Bajos este martes . El partido amistoso iniciará a las 13H45 (EC) y se transmitirá por El Canal del Fútbol.

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