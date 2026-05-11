Se confirmó el primer convocado que tendrá la Selección de Ecuador para el Mundial 2026.

Ya varias selecciones como Argentina o Bosnia dieron listas de jugadores que irán al Mundial 2026 o pelearán por un cupo entre los 26 llamados de un país. No obstante, Ecuador no es “fanático” de mostrar estos llamados, aunque ya trascendió un nombre que irá a la Copa del Mundo

En Al Toque de Radio Diblu, Nicolás Rivera confirmó que el primer convocado de Ecuador para el Mundial 2026 y también para los amistosos previos es John Yeboah. El extremo ecuatoriano llegará al país en los siguientes días con vistas a la concentración de ‘La Tri’.

Yeboah ya ascendió con el Venezia de Italia y no tiene más compromiso con su club en esta temporada, por lo cual, el ecuatoriano aprovechará estos días para “descansar” y luego viajará a Ecuador para unirse a los entrenamientos y concentración para el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador tiene previsto armar “un campo de entrenamiento” en estas semanas a poco del Mundial 2026, para después viajar a Estados Unidos donde definitivamente hará base. Los jugadores que ya forman parte de ‘La Tri’ se irán uniendo conforme terminen sus compromisos con sus equipos.

John Yeboah es titular en Ecuador. (Foto: GettyImages)

John Yeboah se ha ganado un lugar como titular en la Selección de Ecuador, pese a que en el partido contra Chile por las Eliminatorias protagonizó una importante “polémica” con Beccacece, después de que el DT lo dejara fuera por una aparente lesión.

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Los números de John Yeboah con la Selección de Ecuador

Desde su llegada en 2024, con la camiseta de la Selección de Ecuador, John Yeboah ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias y ha marcado 3 goles. El Mundial de 2026 será su primera copa del mundo como jugador de selección.

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