A Kendry Páez lo criticaron por el Superclásico y River Plate le da dura noticia

Parece que todas las semanas el rendimiento de Kendry Páez en River Plate estará en constante análisis. Fue criticado por su Superclásico contra Boca Juniors y ahora Eduardo Coudet le daría una mala noticia.

Tras la derrota, se reporta que el ‘Chacho’ hará cambios en el once que enfrente a Aldosívi de local por la Superliga. Kendry Páez perdería la titularidad otra vez y en su lugar ingresaría Galoppo, según información de ESPN Argentina.

Freitas o Maxi Salas reemplazarían a Seba Driussi y Germán Pezzela reemplazaría a Lautaro Rivero, apuntado en la defensa con dos errores claves que terminaron en el penal de la victoria de Boca.

En medio de la semana, ‘Mostaza’ Merlo había etiquetado al ex Independiente del Valle como un “jugador blandito” y ahora tras 45 minutos en el Clásico fue reemplazado en el once.

Para muchos hinchas y analistas, los 20 minutos destacados de Kendry Páez en Copa Sudamericana no justificaban que ‘Chacho’ lo alinee al ecuatoriano de titular en el partido más importante del semestre.

La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

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Kendry Páez vs. Boca. Foto: Getty

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