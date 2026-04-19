Kendry Páez tuvo una prueba de fuego arrancando de titular en el Superclásico entre River Plate vs. Boca Juniors. El volante ecuatoriano fue estelar y jugó poco más de un tiempo y hubo reacciones distintas de los hinchas.

Muchos criticaron a ‘Chacho’ Coudet por sacarlo a él antes que a Facundo Colidio: “Kendry es el único que gambetea y da un pase, debió salir Colidio”, escribieron algunos. “No debió sacarlo tan temprano, lo expone”, criticaron otros.

Así mismo hubo otros aficionados que señalaron al ecuatoriano, quien arrancó de gran forma el primer tiempo hasta el gol de Boca, luego de eso hubo un bajón en general en el ‘Millonario’.

“Le quedó grande el Superclásico”, “no jugó nada, desperdició su oportunidad”, escribieron otros hinchas. Kendry Páez ingresó desde el arranque y salió en el minuto 58′.

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La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

En resumen

Kendry Páez fue titular con River Plate en el Superclásico contra Boca Juniors este semestre.

fue titular con en el Superclásico contra este semestre. El entrenador Eduardo Coudet sustituyó al volante ecuatoriano en el minuto 58 del partido.

sustituyó al volante ecuatoriano en el del partido. La salida de Kendry Páez antes que Facundo Colidio generó críticas divididas entre los aficionados.