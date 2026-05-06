Cristian Penilla tiene nuevo club para mitad de temporada

El extremo ecuatoriano Christian Penilla destaca en el Alianza Atlético de Perú y podría cambiar de club en el exterior ¿no está para volver?

En su momento fue uno de los mejores extremos del fútbol ecuatoriano, y ya lejos de la LigaPro, ponen a Christian Penilla en un nuevo equipo. El ‘tricolor’ se quedará un tiempo más en el exterior.

Cristian Penilla tuvo un buen primer semestre con Alianza Atlético de Perú y ahora pasaría a Sporting Cristal. El ‘Rimac’ es considerado uno de los más grandes de la Liga 1.

Penilla lleva 2 goles y 2 asistencias en 16 partidos, si el traspaso se da será el sexto club extranjero para el ‘tricolor’. El ex Barcelona pasó por Monarcas Morelia y Pachuca de México; Chapecoense de Brasil y el New England Revolution.

En Ecuador fue parte importante del equipo de Barcelona que se coronó campeón nacional en el 2016, además de ser semifinalista de la Copa Libertadores 2017.

Su último club en Ecuador fue Mushuc Runa de Ambato en el 2025, ahí completó 44 partidos, anotó 10 goles y fue importante para que el ‘Ponchito’ no descienda a la Serie B.

Cristian Penilla también jugó en la Selección de Ecuador

Cristian Penilla también tuvo su oportunidad en la Selección de Ecuador bajo el mando de Reinaldo Rueda. Jugó dos amistosos en octubre 2014 y anotó un gol en la gira internacional contra Honduras y El Salvador.

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Cristian Penilla – Barcelona LigaPro 2016.

En resumen