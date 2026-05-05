Liga de Quito define sus tres primeras salidas para junio

Liga de Quito es otro de los clubes que ha tenido un primer semestre muy irregular, como era de esperarse habrá cambios en el plantel. Tres jugadores quedan cerca de ser las primeras salidas, una de ellas con sorpresa.

Gabriel Villamil, Jeison Medina y Gian Franco Allala serían los tres futbolistas en salir para junio. Lo llamativo es que los tres son extranjeros, por lo que solo dos de ellos podrán ser reemplazados por foráneos.

Desde el plano deportivo, Gabriel Villamil ha tenido varias oportunidades y termina siendo de los más criticados, al igual que Allala. El colombiano no se afianzó en dos años en la U, pese a la fuerte inversión a Independiente del Valle.

El boliviano y el colombiano costaron 1 millón de dólares cada uno, por lo que Liga buscará recuperar al menos una parte de lo invertido. Allala lleva tres temporadas en el equipo.

Sobre llegadas, se conoce que Liga de Quito buscará un volante creativo, un nuevo defensor central y un lateral. La continuidad de Tiago Nunes también está en duda.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Publicidad

Gabriel Villamil – Seleccionado de Bolivia.

En resumen