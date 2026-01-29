Darío Benedetto fue el gran fichaje de Barcelona SC para cerrar el mercado de fichajes en este 2026. El delantero argentino ya llegó al país, pero antes sorprendió a todos en Argentina, con una contundente respuesta para Deyverson, goleador de LDU.

Liga también hizo uno de los fichajes más caros de su historia con Deyverson, quien a su llegada avisó que venía al más grande de Ecuador. Ahora Benedetto se vuelve tendencia porque respondió rápidamente al jugador de Liga de Quito y quien será su rival en la LigaPro.

“Contento por esta oportunidad que me está dando el club. Ya estoy contento y muy ansioso de poder llegar y adaptarme lo más rápido posible. Es el club más grande de Ecuador y por eso estoy contento. Casi no me costó la decisión de llegar a Barcelona SC“, comentó el ‘Pipa’ a KCH Radio.

Las palabras de Benedetto genera ya cuestionamientos en los hinchas que consideran a otro equipo como el más grande, y se oponen a lo que Deyverson planteó. Esto evidentemente aumenta toda la rivalidad que ya existe entre los dos equipos grandes como Liga de Quito y Barcelona SC.

Aunque ambos clubes hicieron dos fichajes de última hora muy importantes, la realidad es que ambos viven momentos muy diferentes. Por ejemplo, Liga se perfila para competir por todos los títulos, incluyendo la Libertadores, mientras que Barcelona SC está en una etapa de “reconstrucción”.

Los números de Benedetto en la temporada 2025

En la temporada 2025 entre Olimpia y Newell’s, Darío Benedetto apenas jugó un total de 21 partidos entre todas las competencias. No marcó goles y solo dio 1 asistencia. Estuvo en cancha un total de 1.080 minutos y se ve un claro declive en su carrera a los 35 años.

¿Hasta cuándo firmará Benedetto con Barcelona SC?

Darío Benedetto firmará con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El delantero es del gusto de César Farías, quien fue uno de los que más lo pidió, por lo cual, se espera que si se logra poner a tono físico sea titular muy pronto en la LigaPro.

En síntesis: