VIDEO | El insólito blooper de Barcelona en la presentación de Darío Benedetto

Barcelona hizo oficial el anuncio de la llegada de Darío Benedetto, algo confirmado luego de que en la noche del jueves se viralizaran en redes sociales los videos del argentino. Los hinchas no perdonaron y notaron un curioso blooper en el detrás de cámaras.

En redes se hizo viral un video de Darío Benedetto abrazándose con Antonio Álvarez en un gesto de bienvenida de parte del directivo, sin embargo Benedetto tenía la camiseta con el dorsal y número de Álex Rangel. El video generó ironías de parte de los hinchas de otros grandes del país. s

Se entiende que las nuevas camisetas no están listas y menos la del recién llegado ex goleador de Boca Juniors, pero unos indicaban que al menos le pongan una con el dorsal 9.

Por la locación del video y la iluminación, se estaba grabando los videos de festejo de goles, los mismos que son solo frontales por lo que el dorsal era indistinto.

Según el periodista Eduardo Erazo, Darío Benedetto aceptó cobrar 15 mil dólares mensuales, que era lo máximo que Barcelona le iba a pagar. El contrato tiene cláusulas y podría ser revisado luego de seis meses pero en principio es de un año.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Se le quieren cruzar! Barcelona tenía atado a Vitinho y otro grande de LigaPro también lo quiere

Tweet placeholder

En resumen

Barcelona SC oficializó a Darío Benedetto como nuevo refuerzo tras viralizarse videos de su llegada.

El delantero argentino aceptó un salario mensual de 15,000 dólares con un contrato de un año.

Benedetto utilizó el dorsal de Álex Rangel durante la grabación de sus videos de presentación.

Publicidad