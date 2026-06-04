La sorpresiva decisión de Barcelona con Darío Benedetto para el segundo semestre

Barcelona SC también está pendiente del futuro de Darío Benedetto luego de que el delantero argentino saliera del país.

Con algo de sorpresa, el futuro de Darío Benedetto en Barcelona es una interrogante para el segundo semestre. El delantero argentino también se fue de vacaciones y hay dudas sobre su continuidad.

Según medios locales, Barcelona también analiza la continuidad de Darío Benedetto así como del resto de extranjeros. En principio, el ‘Pipa’ sigue contando para cuerpo técnico y directiva.

Con apenas 4 goles en el semestre, aún así Darío Benedetto fue de los puntos rescatables de este irregular 2026 que lleva Barcelona. Las críticas vienen por su estado físico.

Benedetto supera más de 20 partidos jugados en el año, sin embargo en apenas 2 de ellos ha podido completar los 90′ minutos. Los hinchas cuestionan tener un cupo de extranjero para un jugador que no completa un partido.

De igual forma, en el exterior no han sido ajenos al rendimiento de Benedetto. Según rumores, Atlante de México y Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina lo sondearon.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Darío Benedetto llegó a Barcelona tras dos años sin marcar

En resumen