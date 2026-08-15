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Darwin Guagua fue comprado por el Brentford, pero ya fue prestado a un insólito equipo

El joven jugador de IDV ya tiene un nuevo equipo en Europa, pero no jugará en la Premier League como se esperaba.

Guagua no jugará en la Premier League en una sorpresiva de decisión.
© API/ Edit BVGuagua no jugará en la Premier League en una sorpresiva de decisión.

Darwin Guagua fue uno de los jugadores sorpresas de Beccacece en el once de Ecuador en las eliminatorias. El joven talento irrumpió rápido en el fútbol ecuatoriano y ahora tras varias buenas actuaciones jugará en Europa, pero no en el destino esperado.

Se anunció que el jugador ecuatoriano fue comprado por el Brentford de la Premier League. Las ‘Abejas’ se quedaron con el jugador ecuatoriano en un movimiento absolutamente sorpresivo, pero al final su destino no será la Premier League.

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Darwin Guagua fue prestado a un nuevo equipo

De acuerdo a los últimos reportes, Darwin Guagua fue prestado a al Mérida, de la tercera división de España. El ecuatoriano no jugará en la Premier League en su primer año y es por eso que no deja de sorprender la decisión de dejar IDV para llegar a este equipo.

Independiente del Valle anuncia la salida de Darwin Guagua al Brentford de la Premier League

Darwin Guagua llegará a jugar en Europa. (Foto: Primicias)

El joven talento ecuatoriano pudo tener mejores oportunidades tras esta temporada y mudarse a un equipo que le permita jugar en la primera categoría. Ahora tendrá que ganar el puesto en la tercera de España y luego recuperar su lugar.

El valor de mercado de Darwin Guagua

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Darwin Guagua en esta temporada ha jugado con Independiente del Valle y ha rotado entre titularidades y suplencias. El jugador ecuatoriano llega a tener ya un valor de mercado de 2 millones de dólares y se espera que este valor se mantenga jugando en la tercera de España.

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En síntesis:

  • Darwin Guagua firmó con el Brentford y fue cedido al Mérida de España.
  • Tercera división de España será el nuevo destino para el ecuatoriano Darwin Guagua.
  • 2 millones de dólares es el valor de mercado actual de Darwin Guagua.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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