“No es futbolista…” pese al empate en Brasil, la hinchada de Liga de Quito explota contra este jugador

Uno de los jugadores de Liga de Quito fue acusado y recriminado por la hinchada, tras el empate ante Mirassol.

La hinchada de Liga de Quito se indignó contra Janner Corozo, pese al importante empate contra Mirassol en los 8vos de final de la Copa Libertadores. La molestia de los hinchas viene porque el jugador falló varias pelotas claves a lo largo del encuentro.

Janner Corozo estuvo lejos de tener su mejor partido con Liga de Quito y falló al menos 3 posibilidades claras para darle el gol a LDU. Por lo cual, en redes sociales, el delantero ecuatoriano se convirtió en tendencia en las redes sociales con diferentes mensajes.

“Janner Corozo es un jugador lamentable. Pero más lamentable es que siga en la cancha y el técnico no lo saque”. “La explicación tiene nombre y apellido Janner Corozo, alguien que le diga que no es futbolista”. “Jugadores como Luis Segovia, José Carabali, Janner Corozo, Rodney Redes y Josue Cuero no pueden seguir en Liga“, y así más cuestionamientos en redes sociales.

Pese a las críticas, Janner Corozo acabó dando la asistencia para el gol de Michael Estrada. En esa jugada el extremo no controla bien la pelota, le rebota en el muslo y acaba en los pies de Estrada que puedo anotar el empate y darle vida al club ecuatoriano.

Liga de Quito empató contra Mirassol en la Libertadores. (Foto: Imago)

Janner Corozo llegó en esta temporada a Liga de Quito, y el delantero ecuatoriano sigue sin dar ese paso de calidad que tanto se le pide. No obstante, lo que aún se mantiene como una constante son sus errores en el arco rival como ya le venía pasando en Barcelona SC.

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Los comentarios de los hinchas contra Janner Corozo

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas contra Janner Corozo en X:

Comentarios contra Janner Corozo. (Foto: Captura de pantalla)

Comentarios contra Janner Corozo. (Foto: Captura de pantalla)

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En síntesis:

Janner Corozo asistió a Michael Estrada en el empate de Liga de Quito ante Mirassol.

asistió a Michael Estrada en el empate de Liga de Quito ante Mirassol. Mirassol empató frente a Liga de Quito en los octavos de final de Copa Libertadores.

empató frente a Liga de Quito en los octavos de final de Copa Libertadores. Janner Corozo recibió duras críticas en redes sociales tras fallar tres opciones claras de gol.