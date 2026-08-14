Era titular de Liga de Quito y pidió salir del club tras la llegada de Gustavo Álvarez

En medio de los pedidos de hinchas de nuevos refuerzos para Liga de Quito, ahora trasciende que los ‘albos’ podrían perder a otro futbolista. Un elemento que hasta hace nada era titular, pidió salir del equipo.
Gian Franco Allala ha pedido a la directiva la negociación para rescindir su contrato, según Radio La Red. Los motivos pasan por la falta de minutos que ha tenido sumado a”otras inconformidades”.
Allala pasó de ser titular inamovible con Tiago Nunes a tener poca continuidad con el entrenador argentino, esto pese a que Luis Segovia ha sido señalado en algunos partidos.
Uno de los pedidos prioritarios del nuevo entrenador a la directiva es la de un zaguero central, por lo que es poco probable que la salida de Allala se de salvo que encuentren dos defensores.
Allala tiene contrato vigente hasta diciembre y la idea inicial era la de renovar al uruguayo. Durante varios meses del año pasado sonó para clubes de su país y de Brasil, pero no fue vendido.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.
Gian Franco Allala llegó en el 2024 a Liga de Quito.
En resumen
- Gian Franco Allala solicitó su salida de Liga de Quito tras perder su lugar en el once estelar con la llegada del entrenador Gustavo Álvarez en esta temporada 2026.
- El zaguero uruguayo, que era inamovible en ciclos anteriores, le pidió a la directiva negociar la rescisión de su contrato debido a la falta de minutos y “otras inconformidades”.
- La salida del defensor no será sencilla de concretar, ya que el cuerpo técnico prioriza sumar zagueros y el club solo aprobaría su partida si logran asegurar reemplazos en esa zona del campo.