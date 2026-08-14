Lo que falta para que Marcelo Gallardo sea el nuevo DT de Ecuador

Avanzan las charlas entre Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador y solo restan pocos detalles para que sea el nuevo entrenador.

Marcelo Gallardo sigue reuniéndose con la Selección de Ecuador y parece que cada vez se acercan las posturas para que el ex DT de River Plate este en el combinado nacional. Ahora revelan los detalles que restan para que el argentino sea el nuevo timonel de la ‘Tri’.

El periodista Germán García Grova para BOLAVIP dio a conocer que este viernes hubo una reunión larga entre la FEF y Marcelo Gallardo. Los temas a tratar fueron el proyecto deportivo, temas de logística y económicos.

En el aspecto deportivo parece que hubo acuerdo, los detalles no trascendieron pero se conoce que Gallardo cree en proyectos integrales por lo que seguramente habría pedido tener también libertad de seguimiento a las divisiones formativas.

Otros medios señalaron extraoficialmente que también se discutió la posibilidad de microciclos con mayor frecuencia. Con Beccacece se aprovechaban para ver jugadores del torneo local y otros que hacían de sparrings en las convocatorias.

En el tema de logística, medios hablaban de que restaba por definir el lugar de residencia del entrenador. Históricamente los DTs de Ecuador han vivido en Quito, la capital.

¿Qué falta para que Marcelo Gallardo sea el nuevo entrenador de Ecuador?

El tema pendiente sigue siendo el salario que la FEF puede pagar según el presupuesto y lo que aspira Gallardo. En River Plate ganaba 7 millones de dólares, más del doble de lo que puede pagar Ecuador.

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Medios de Argentina replicaron también que la posibilidad de dirigir a Ecuador gustaba tanto a Gallardo, que podía bajar sus aspiraciones. Tiene opciones también en la MLS y Europa.

Marcelo Gallardo dejó River Plate a inicios de este año.

En resumen

Marcelo Gallardo sostuvo una nueva reunión con dirigentes de la FEF para profundizar las conversaciones sobre su eventual llegada a la Selección de Ecuador en esta temporada 2026.

para profundizar las conversaciones sobre su eventual llegada a la Selección de Ecuador en esta temporada 2026. El encuentro permitió repasar aspectos clave del proyecto deportivo, las garantías de autonomía de trabajo y las exigencias presupuestarias para su cuerpo técnico.

La negociación entra en su etapa crucial a la espera de ajustar términos contractuales específicos e infraestructura para definir si el ‘Muñeco’ asume el mando de La Tri.