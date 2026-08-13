Enner Valencia se vuelve a quedar fuera de un partido de Boca Juniors, pese a que se esperaba su debut contra Platense este fin de semana. El jugador ecuatoriano no concentra con el resto del platel y se queda fuera del siguiente encuentro del campeonato.

¿Por qué Enner Valencia no debuta con Boca Juniors ante Platense?

El jugador ecuatoriano no debutará todavía con Boca porque el mismo ‘Vasco’ Arruabarrena ya había comentado que tiene la intención de hacerlo jugar cuando esté al 100% desde lo físico. El futbolista todavía no ha llegado a este nivel y por eso seguirá esperando.

Valencia no volvió a jugar al fútbol desde el mes de junio cuando perdió con Ecuador ante México en los 16avos del Mundial, es decir, desde el 30 de junio. El jugador tricolor llevaba ya un gran tiempo de para y no podía encontrar equipo hasta que llegó Boca.

Enner Valencia no concentra con Boca. (Foto: @BocaJRSoficial)

Se espera que el debut de Enner Valencia no llegue hasta finales del mes de agosto, ya cuando el ecuatoriano tenga una regularidad de entrenamientos y pueda jugar. El historial de lesiones del tricolor también es un punto que se está evaluando.

El contrato de Enner Valencia con Boca

Enner Valencia firmó un contrato hasta finales de 2027, por lo cual, el futuro del jugador ecuatoriano está ligado al club argentino y a su rendimiento en los siguientes meses. Se espera que pueda dar “la talla” en uno de los retos más importantes de su carrera.

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