El principal motivo por el cual Marcelo Gallardo podría elegir a la Selección de Ecuador

Revelan el principal motivo por el cual Marcelo Gallardo elegiría a la Selección de Ecuador como su nuevo equipo.

Marcelo Gallardo es el principal candidato para llegar a la Selección de Ecuador y ahora mismo hay contactos y “negociaciones avanzadas” entre el DT y el equipo nacional. Ahora también revelaron un motivo por el cual Gallardo podría llegar a ‘La Tri’.

De acuerdo a la información del comunicador, Maxi Grillo, a Gallardo también lo estarían buscando de la MLS y de Europa. No obstante, Ecuador aparece en un momento clave y tiene un aspecto que le gusta mucho al DT para los siguientes años.

Según Grillo a Marcelo Gallardo le gusta el “material” de Ecuador. Los jugadores que ahora mismo tiene ‘La Tri’ serían un motivo para que el entrenador apunte a dar este salto y llegar finalmente a la Selección de Ecuador. El equipo nacional tiene una gran camada de jugadores.

Ahora mismo ‘La Tri’ es liderada por jugadores como Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié, tres grandes cracks que vienen siendo campeones de varios torneos en Europa. Por lo cual, la generación de ‘La Tri’ es muy seductora para los técnicos.

Gallardo es el gran candidato para llegar a Ecuador. (Foto: GettyImages)

Además, la Selección de Ecuador ya ha revelado que están dispuestos a hacer un “sacrificio” por el salario de su nuevo entrenador, por lo cual, pondrían varios millones para pagarle al entrenador. El ‘Muñeco’ ganaba en River un sueldo cercano a los 8 millones.

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Los dos principales técnicos que suenan para Ecuador

Para la Selección de Ecuador, en este momento suenan técnicos como Marcelo Gallardo y Luis Zubeldía. Los dos entrenadores ahora son las principales opciones para la FEF que necesita moverse rápido porque ya llega la fecha FIFA y los amistosos del mes de septiembre.

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