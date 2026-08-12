Luis Díaz le responde a Iván Mejía y consigue toda una aerolínea para ayudar a las víctimas del terremoto

¡Respondió con hechos y de gran manera! Lucho Díaz le contestó a Iván Mejía y consiguió una aerolínea para las víctimas del terremoto. Los detalles.

Iván Mejía le reclamó y la respuesta de Luis Díaz llegó en 3, 2, 1… Luego del terremoto que sufrió Colombia el lunes 10 de agosto, el experiodista criticó a ‘Lucho’ con la ayuda que ha dado Jhon Arias y, acto seguido, apareció un anuncio del jugador del Bayern Múnich.

Arias fue uno de los primeros jugadores de la Selección Colombia que hizo pública la ayuda a las víctimas del terremoto y anunció que envió un avión con ayudas para los damnificados en Quibdó, Chocó. Luego, el volante confirmó un segundo vuelo humanitario y hay otro más por arribar. Mejía se dio cuenta de esto y le hizo un fuerte reclamo a James Rodríguez y ‘Lucho’ Díaz.

“¿Y los vuelos de Jamesitos y ‘Luchito firme por la patria’, para cuándo? El del bolardo Mina olvídenlo”, publicó Mejía en X comentando la noticia de que el prirmer avión que envió Arias ya había aterrizado en Quibdó, y otro vuelo también ya estaba programado. La respuesta de Luis Díaz no tardó en llegar.

Luis Díaz le responde a Iván Mejía: una aerolínea para ayudar a las víctimas del terremoto

Luis Díaz e Iván Mejía. (Foto: Getty Images)

“Como todos saben, estamos pasando días muy difíciles en el país y creemos que hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No importa donde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar, al final todos llevamos la misma camiseta: Colombia. A su vez, agradecemos a Latam por sumarse a esta iniciativa y ayudarnos a transportar todos los insumos a las zonas afectadas. La idea es que podamos sumar entre todos y hacer que estas ayudas lleguen a las personas que lo necesitan”, afirmó ‘Lucho’ Díaz.

Luis Díaz también consiguió un hotel para ayudar a las víctimas del terremoto

Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, confirmó que “en Barranquilla estaremos recolectando alimentos no perecederos, kits de aseos e insumos médicos en nuestro punto alido del Hotel Dann Carlton Barranquilla, que se ha unido con nosotros para recibir y organizar las donaciones”.

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