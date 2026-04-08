De última hora Kendry Páez se llevó otro durísimo golpe en River Plate para Copa Sudamericana

Kendry Páez llegó a River Plate buscando las mejores sensaciones, tras varios meses de irregularidad en Europa. El jugador ecuatoriano contaba para Marcelo Gallardo y era uno de sus fijos, con el cambio de entrenador también llegaron cambios para el ecuatoriano.

Páez viene siendo suplente en el campeonato argentino en dos partidos consecutivos, en los que ni siquiera pudo sumar minutos; y ahora nuevamente volvió al banco de suplentes. Ahora el durísimo golpe le llega al tricolor en la Sudamericana.

River debuta en esta jornada ante Blooming y se confirmó el once de Coudet, donde no aparece Kendry. El ecuatoriano va al banco a la espera de una oportunidad, con este es el tercer partido consecutivo en River en el que inicia como suplente.

Coudet encontró las variantes para mejorar significativamente la cara de River Plate en este momento de la temporada y esto implicó el abandono de Páez del once titular. No obstante, es muy preocupante porque aún ni suma minutos en la cancha.

Kendry Páez va al banco en la Copa Sudamericana. (Foto: @RiverPlate)

Kendry tiene una opción para salir de River a mitad de año si esta situación se sigue repitiendo, puesto que, debe cumplir con el 50% de los partidos del club en este semestre o sino Chelsea, dueño de su pase, podrá “repescarlo” y hacer que regrese a Europa.

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Los números de Kendry Páez en River Plate

Kendry ha jugado con la camiseta de River un total de 5 partidos en lo que va de competencia. El ecuatoriano ha sumado en cancha cerca de 200 minutos. No obstante, la última vez que jugó con el ‘Millonario’ fue el 15 de marzo en la victoria ante Sarmiento.

El contrato de Kendry Páez en River Plate

El ex jugador de Independiente del Valle está prestado en River Plate hasta mediados de la temporada 2027. El club argentino tiene un derecho de “vitrina” en caso de una futura venta por el ecuatoriano.

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En síntesis:

Kendry Páez suma tres partidos consecutivos como suplente en River Plate bajo el mando de Coudet .

suma tres partidos consecutivos como suplente en bajo el mando de . El volante ecuatoriano registra cinco partidos y aproximadamente 200 minutos jugados con el club argentino.

y aproximadamente jugados con el club argentino. Chelsea puede repescar al jugador si no cumple el 50% de partidos este semestre.