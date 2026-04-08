VIDEO | Golazo olímpico de Mancinelli para que Deportivo Cuenca se adelante a Santos

Este miércoles 8 de abril de 2026 se acaba de dar uno de los mejores goles de toda la edición de la Copa Sudamericana. Deportivo Cuenca se adelantó a Santos con un golazo de tiro de esquina de Mancinelli, ídolo y referente de la historia reciente del club.

El ‘Alcalde’ aprovechó que el arquero rival y la defensa durmieron en el tiro de esquina y sorprendió a todos con un remate muy cerrado. El portero intentó sacarla, pero no llegó y la terminó metiendo más en el arco de Santos. Fue el primer tanto del partido.

Deportivo Cuenca ya había hecho una gran actuación en esta noche ante Santos, pero el gol era lo único que se le venía resistiendo, la única forma viable parecía esa, la del golazo. El club ‘Morlaco’ está pasando por un gran nivel bajo las ordenes de Jorge Célico.

¡MANCINELLI PATEÓ RÁPIDO Y MARCÓ EL 1-0 DESDE EL BANDERÍN IZQUIERDO!



El capitán de Deportivo Cuenca marcó un GOLAZO OLÍMPICO para abrir el marcador contra Santos.



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Ya Deportivo Cuenca se había metido a la Copa Sudamericana dando un golpe de autoridad ante Libertad en la fase previa. Ahora el equipo ecuatoriano ya demostró que va a competir con todo en el torneo internacional al hacerle un partidazo a un campeón de América como Santos.

¿Cómo está el grupo de Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana?

En esta Copa Sudamericana, así quedó el grupo de Deportivo Cuenca:+

Deportivo Cuenca

Santos

San Lorenzo

Recoleta

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