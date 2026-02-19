Es tendencia:
logotipo del encabezado
Jefferson Orejuela

Sonó para Ecuador y Uruguay y Jefferson Orejuela apareció en sorpresivo equipo

El volante ecuatoriano Jefferson Orejuela reaparece tras haber jugado dos temporadas en la segunda división de Uruguay.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Jefferson Orejuela apareció en sorpresivo equipo Foto: Getty
Jefferson Orejuela apareció en sorpresivo equipo Foto: Getty

El volante ecuatoriano Jefferson Orejuela supo ser uno de los mejores volantes del fútbol nacional en su momento, y tras pasar por varios equipos de LigaPro y ahora apareció en otro sorpresivo club del exterior.

Jefferson Orejuela es nuevo jugador del FC Cajamarca de la primera división de Perú. El ‘tricolor’ dejó el fútbol de la segunda división de Uruguay tras pasos por CA Fénix y Huracán Buceo.

El ecuatoriano tuvo su debut el fin de semana pasada y regresa a primera división tras haber estado en dos temporadas en Uruguay y una en la LigaPro Serie B. Antes pasó por los tres grandes de Ecuador, con pasos irregulares salvo en Liga, su nivel lo llevó a la Selección de Ecuador.

En Liga de Quito fue campeón ecuatoriano con Liga y Copa, luego en Barcelona en 2020 repitió LigaPro. En Fluminense ganó la Taca Guanabara de la primera división de Brasil.

En el exterior arrancó jugando bastante en Brasil pero poco a poco fue perdiendo espacio en Fluminense hasta que regresó a la LigaPro con miras a recuperar su nivel.

Los equipos en los que jugó Jefferson Orejuela en Ecuador

Jefferson Orejuela defendió varias camisetas en el fútbol ecuatoriano, pero al volante se le destaca que fue uno de los pocos que pudo vestir los colores de Barcelona SC, Emelec, Independiente del Valle y Liga de Quito. Siendo campeón con LDU y Barcelona SC.

Publicidad
Fin de la novela: Miller Bolaños decidió dónde jugar para el 2026

ver también

Fin de la novela: Miller Bolaños decidió dónde jugar para el 2026

Jefferson Orejuela – Selección Ecuador. Foto: Getty

Jefferson Orejuela – Selección Ecuador. Foto: Getty

En resumen

  • Jefferson Orejuela es el nuevo refuerzo del FC Cajamarca de la primera división peruana.
  • El volante ecuatoriano ha sido campeón en Ecuador con Liga de Quito y Barcelona SC.
  • Orejuela regresa a primera tras jugar en Fénix y Huracán Buceo del fútbol uruguayo
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Fin de la novela: Miller Bolaños decidió dónde jugar para el 2026
Fútbol de Ecuador

Fin de la novela: Miller Bolaños decidió dónde jugar para el 2026

Alejandro Sanz cambia todos los planes del debut de Emelec en la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Alejandro Sanz cambia todos los planes del debut de Emelec en la LigaPro

¿Dónde ver el Barcelona vs. Argentinos Juniors por la Copa Libertadores?
Fútbol de Ecuador

¿Dónde ver el Barcelona vs. Argentinos Juniors por la Copa Libertadores?

Tras no jugar en River Plate vs. Bolivar, el posteo de Kendry Páez que nadie entendió
Fútbol de Ecuador

Tras no jugar en River Plate vs. Bolivar, el posteo de Kendry Páez que nadie entendió

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo