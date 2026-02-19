El volante ecuatoriano Jefferson Orejuela supo ser uno de los mejores volantes del fútbol nacional en su momento, y tras pasar por varios equipos de LigaPro y ahora apareció en otro sorpresivo club del exterior.

Jefferson Orejuela es nuevo jugador del FC Cajamarca de la primera división de Perú. El ‘tricolor’ dejó el fútbol de la segunda división de Uruguay tras pasos por CA Fénix y Huracán Buceo.

El ecuatoriano tuvo su debut el fin de semana pasada y regresa a primera división tras haber estado en dos temporadas en Uruguay y una en la LigaPro Serie B. Antes pasó por los tres grandes de Ecuador, con pasos irregulares salvo en Liga, su nivel lo llevó a la Selección de Ecuador.

En Liga de Quito fue campeón ecuatoriano con Liga y Copa, luego en Barcelona en 2020 repitió LigaPro. En Fluminense ganó la Taca Guanabara de la primera división de Brasil.

En el exterior arrancó jugando bastante en Brasil pero poco a poco fue perdiendo espacio en Fluminense hasta que regresó a la LigaPro con miras a recuperar su nivel.

Los equipos en los que jugó Jefferson Orejuela en Ecuador

Jefferson Orejuela defendió varias camisetas en el fútbol ecuatoriano, pero al volante se le destaca que fue uno de los pocos que pudo vestir los colores de Barcelona SC, Emelec, Independiente del Valle y Liga de Quito. Siendo campeón con LDU y Barcelona SC.

Jefferson Orejuela – Selección Ecuador. Foto: Getty

