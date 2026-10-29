La 'AKD' no juega en la Serie A desde hace 11 años, pero el club no comprará el ascenso de Vinotinto por este motivo.

Vinotinto Ecuador logró su ascenso a la Serie A de la LigaPro en un partido de alta tensión ante Atlético FC. El club no puede jugar en la Serie A, porque el grupo que lo administra también ya lo hace con Aucas, por lo cual, su plaza está a la venta y ahí donde aparecen diferentes interesados.

Según se supo hay 3 equipos que ya han preguntado por comprar esa plaza de Vinotinto Ecuador. Sin embargo, muchos ponían a Deportivo Quito como un interesado para regresar a la Serie A. El 5 veces campeón de Ecuador no quiere recurrir a este opción por un motivo.

¿Por qué Deportivo Quito no quiere comprar a Vinotinto?

De acuerdo a la información de Stalin Cobeña, el presidente de Deportivo Quito, José Pardo, le reveló que no están interesados en comprar la categoría superior de ningún equipo por dos motivos:

Pierde los títulos ganados

Pierde su historia

La opción si fue analizada en la ‘AKD’, no obstante, el club histórico del fútbol ecuatoriano prefiere no tomar este camino para evitar justamente un “empezar de 0”. Además, con esto también se eliminaría completamente esa historia gloriosa del club.

El Quito no comprará la categoría de Vinotinto. (Foto: Captura de pantalla)

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¿En qué categoría juega ahora Deportivo Quito?

Ahora mismo, el histórico equipo de la capital de Ecuador está jugando en el Ascenso Nacional, lo que vendría hacer la tercera categoría. El club lleva en esta plaza desde 2017, por lo cual, el siguiente año, cumplirá una década fuera del fútbol de primera.

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En síntesis: