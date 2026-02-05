¡Desde Europa! Emelec tiene dos nuevos refuerzos

Emelec sigue activo en el mercado de fichajes y ahora tiene dos nuevos jugadores desde la prensa local informan que dos nuevos futbolistas incluso están entrenando en Samanes. Lo llamativo que uno de ellos viene desde el fútbol de Europa.

Estalin Segura y Victor Griffith se sumaron a los trabajos del club azul y serán los primeros refuerzos ya confirmados del Emelec de Jímenez y Noboa. El panameño viene del Johnstone FC de la Scottish Championship de la primera división de Escocia.

El panameño vio a Emelec como uno de los mejores lugares para sumar minutos en la búsqueda de ir al Mundial con Panamá. El equipo eléctrico podría tener hasta seis refuerzos presentados la siguiente semana.

Lo más destacable es que el equipo podría levantar en pocas semanas todas las inhabilitaciones FIFA y así empezar a la reestructuración del plantel con una fuerte inversión.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Victor Griffith es seleccionado panameño. Foto: Getty

