Kendry Páez tendrá que esperar más para debutar oficialmente en River Plate y es que desde Argentina reportan que Marcelo Gallardo conversó con el ecuatoriano para acordar una puesta a punto. La demora será de diez días extras y aunque el jugador lo entendió, a los hinchas de Ecuador no les agradó.

En redes, los aficionados de Ecuador apuntaron contra Gallardo por la decisión, asegurando que un futbolista que viene entrenando en Europa está listo. “Es por las puras esa pretemporada”, escribieron algunos.

Otros solo mostraron su desilusión: “No puede ser, ahora tendré que esperar un poco más para lucir la camiseta con el 19”, escribió otro. Desde la prensa de Ecuador también reaccionaron.

La prensa local al contrario entendió que Kendry Páez deberá ponerse a punto para adaptarse a la intensidad de los entrenamientos del gigante de Argentina. “La exigencia sería mayor de la que tuvo en Francia y él jugador tuvo toda la predisposición”, comentaron en DSports.

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de 2027. El jugador ecuatoriano está cedido por Chelsea, pero no hay una opción de compra. Sin embargo, el club argentino apuesta por la posibilidad de ganar un porcentaje por una futura venta al tener un “derecho de vidriera”.

Los números de Kendry Páez en Francia

El recorrido de Kendry Páez en Francia no fue el mejor, el jugador ecuatoriano apenas superó los 700 minutos en el último semestre de 2025. Solo jugó 21 partidos entre todas las competencias. La ‘Joya’ ecuatoriana apenas terminó marcando 1 gol.

