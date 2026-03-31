Desde Flamengo rompen el silencio sobre Gonzalo Plata ¿otro escándalo?

Gonzalo Plata sigue sin conocer su futuro a nivel de clubes, y ahora desde Brasil han puesto paños fríos a los rumores de una posible salida del extremo ecuatoriano. El presidente de Flamengo habló de la continuidad del ‘tricolor’ para el 2026.
Luiz Eduardo Baptista, conocido como BAP, descartó una venta de Gonzalo Plata al corto plazo. “No estamos abiertos a ninguna negociación”, contó el presidente del club en charlas recopiladas del medio Globo Esporte.
Con esto quedan cerradas, por lo menos ahora, las especulaciones de una salida de Gonzalo Plata. Lo curioso es ver si luego de la para de fecha FIFA, el ecuatoriano vuelve a ser tomado en cuenta por Leonardo Jardim.
Gonzalo Plata tiene contrato firmado hasta el 2029, y con una cláusula de salida de 25 millones de euros, es difícil su salida sin una inversión importante. Fla descartó venderlo a un rival directo.
En horas recientes hubo rumores del Cruzeiro de Brasil y también de fútbol de Qatar como los interesados en el ex Real Valladolid de España, Al Sadd de Qatar entre otros.
Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada con Flamengo
En lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata apenas ha jugado un total de 11 partidos. El ecuatoriano ha perdido total protagonismo en este año, a diferencia de con Filipe Luis, donde era titular y fue campeón varias veces.
Presidente do Flamengo, Bap é direto sobre o atacante Gonzalo Plata: "Nenhuma intenção de negociar".— ge (@geglobo) March 31, 2026
