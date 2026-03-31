Barcelona recibiría millonaria oferta por José Contreras

Si Barcelona SC sigue en carrera por Copa Libertadores y está arriba en LigaPro, en gran parte se lo debe a José Contreras. El arquero venezolano ha sido figura y ha salvado puntos importantes, a tal punto que despertó el interés de otro club para el 2026.

Según información de El Fútbolero, Botafogo de Brasil busca arquero y José Contreras es uno de los candidatos. El gigante de Brasil ya lo sufrió en Copa cayendo eliminados a manos de los ‘toreros’.

Con el mercado de pases de la LigaPro ya cerrado, Barcelona no venderá a su arquero titular salvo que decida ascender a José Gabriel Cevallos como nuevo estelarista.

El precio de salida de Contreras podría ascender hasta los 2 millones de dólares, cifra importante para la economía de Barcelona. Contreras llegó para el 2025 y se quedó con la titularidad.

Contreras también es frecuente convocado a la Selección de Venezuela, en lo económico el salario que Botafogo le ofrece podría ser al menos el doble de lo que cobra en Ecuador.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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José Contreras – Barcelona.

En resumen