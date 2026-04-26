VIDEO | Gonzalo Plata se manda golazo Maradoniano con Flamengo

Gonzalo Plata parece haber recuperado la confianza en Flamengo, el extremo ecuatoriano volvió a recuperar la titularidad y ahora devuelve lo logrado. En el partido contra el Atlético Mineiro, el ecuatoriano se mandó un golazo Maradoniano.

La jugada arrancó en la propia cancha de Flamengo, ahí Gonzalo Plata recibió un balón por derecha y con veloz carrera superó a un defensa. El ecuatoriano eludió a dos jugadores más con un recorte a la interna.

El ‘tricolor’ era seguido de cerca hasta por tres jugadores del ‘Galo’, sin embargo ganó por velocidad y cuando estaban ya cuatro amontonados, sacó un remate desde fuera del área.

El gol significó el 0-2 y un nuevo golazo de Plata al Mineiro, a quién ya le había anotado un viral tanto en la final de la Copa de Brasil 2024. El ‘tricolor’ se perfila para ser titular en la Selección de Ecuador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Plata con Flamengo?

Plata es un activo importante del club; el extremo tiene contrato hasta 2029 y es por eso que Flamengo tampoco se puede permitir una venta a la baja del ecuatoriano. Los próximos meses serán claves para determinar una cifra para una transferencia si llega una oferta.

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En resumen