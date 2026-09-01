Desde LigaPro hablan de la polémica de Guayaquil City ¿le dan los puntos a Liga de Quito?

Había rumores de que Liga de Quito podría pedir los puntos contra Guayaquil City en LigaPro, sin embargo desde el torneo fueron enfáticos.

La polémica del fin de semana se dio entre Liga de Quito y Guayaquil City y es que el entrenador Pool Gavilánez ingresó al camerino y también dio indicaciones en la cancha, pese a estar expulsado. En redes denunciaron que esto iba contra reglamentos y que Liga podría pedir los puntos, ahora llegó la respuesta de LigaPro.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, escribió un extenso texto en X (antes Twitter) sobre el tema. El directivo adelantó casi explícitamente que la sanción será una multa, más no nada que cambie el resultado.

“Este tipo de situaciones ha ocurrido muchas veces y no siempre ha sido posible comprobarlas. Una imagen, por ejemplo, puede no determinar cuándo ocurrió: puede ser una charla anterior al partido, el entrenador puede estar usando la misma ropa, etc. Para sancionar hay que tener elementos que permitan comprobar una infracción”, escribió.

Lo que SÍ sabemos perfectamente es que muchos entrenadores de TODOS los equipos, cuando han sido expulsados o suspendidos, han buscado la manera de comunicarse con sus cuerpos técnicos o incluso ingresar posteriormente al camerino. Ha pasado muchísimas veces”, complementó.

“Sin embargo, LigaPro sí le está llamando la atención al club local -pese a que los supuestos agresores ni siquiera estaban identificados con él- y solicitando que refuerce las medidas de seguridad y prevención para evitar cualquier riesgo”, concluyó.

Los reglamentos en los que podría apelar Liga de Quito

Código disciplinario de la FIFA, CONMEBOL y la IFAB sostiene que un miembro expulsado no puede estar en el vestuario, banquillo o cancha, o comunicarse con compañeros o cuerpo técnico.

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🎙️ Desde adentro del camerino. Pool Gavilanez cuenta todos los detalles de lo que ocurrió puertas adentro de @GuayaquilCityFC 🩵 luego de la importante victoria ante #LDUQ 🤍 en Samanes. 👏🏻🙌🏻🔥



¡Así celebraron los ciudadanos un triunfo que dejó grandes emociones! 🩵⚽️ pic.twitter.com/WUCZsQtqvl — Radio Caravana (@Caravana750) August 31, 2026

En resumen