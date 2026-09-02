Gonzalo Plata rompe el silencio tras sus polémicas con Flamengo y el Dinamo de Moscú: “Es una locura…”

Gonzalo Plata aclara si esta o no está lesionado, en medio de todos los rumores por la polémica tras no llegar al Dinamo de Moscú.

Gonzalo Plata protagonizó un increíble escándalo después de que el ecuatoriano no terminara fichando por el Dinamo de Moscú, por supuestamente no pasar los chequeos médicos. Ese no fichaje ha destapado tantas polémicas que ahora el ecuatoriano sale a romper el silencio.

El jugador ecuatoriano aclaró que no está lesionado y que todo lo que le esta pasando le parece una locura. El futbolista todavía no tiene claro su futuro, pero ahora parece que el club brasileño, Flamengo, estaría dispuesto a venderlo en esta ventana.

“Creo que voy a aterrizar en Barcelona para repetir los exámenes porque es una locura. Ellos están diciendo que tengo una lesión, en un lugar que nunca me lesioné“, avisó el jugador ecuatoriano a Paparazzo Rubro-Negro en medio de todos los rumores sobre su estado físico.

Se espera que en las siguientes horas, el ecuatoriano cambie de club, puesto que, en Flamengo ya se nota que no lo quieren, de acuerdo a la información revelada por su mismo presidente. Son horas claves para que el jugador ecuatoriano decida qué hacer con su carrera.

Gonzalo Plata jugó un gran Mundial 2026 con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Nuevamente son los problemas fuera de la cancha lo que podría complicar a Gonzalo Plata. El jugador ecuatoriano viene de un gran Mundial, donde fue figura de Ecuador, pero en lugar de tener ofertas de grandes clubes, Flamengo parece decidido a dejarlo ir.

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Lo que Flamengo pediría por Gonzalo Plata

Flamengo ya vendió una vez a Gonzalo Plata y fue por más de 12 millones de euros, una cifra que ahora seguramente volverían a solicitar a cualquier club que quiera fichar al ecuatoriano. Se especula con un posible futuro en México para una transferencia.

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