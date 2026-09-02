Carlos Gruezo dejaría México y lo ponen de regreso en LigaPro

El volante ecuatoriano Carlos Gruezo no tiene regularidad en México y ya lo ponen de regreso en un grande de LigaPro.

Carlos Gruezo vive un momento adverso en el Santos Laguna, no cuenta para Renato Paiva desde hace varios partidos y ahora lo ponen de regreso en el fútbol ecuatoriano.

En redes empezó a circular el rumor de que Carlos Gruezo podría ser opción para Liga de Quito e Independiente del Valle. Los ‘albos’ ya lo tuvieron como figura en el 2025 y necesitan un nuevo volante central que mejore el juego.

Mientras tanto, los ‘Rayados’ recibieron dos ofertas millonarias por Jhegson Méndez y por Jordy Alcívar, ambos de cifras superiores a los 3 millones de dólares, sí alguno sale, Gruezo podría ser el reemplazo.

La información genera dudas ya que en Ecuador los clubes solo pueden fichar jugadores libres, y no han reportado que Santos buscará rescindir el contrato con el futbolista.

La propia Liga MX y la MLS tienen sus mercados abiertos y salvo que Gruezo decida estar sin minutos hasta diciembre, seguirá en el exterior la siguiente temporada.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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Carlos Gruezo – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen