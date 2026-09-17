Marcelo Gallardo confiesa por qué eligió a la Selección de Ecuador como su nuevo equipo

Se reveló finalmente el motivo por el cual Marcelo Gallardo eligió a la Selección de Ecuador.

Este jueves 17 de septiembre finalmente Marcelo Gallardo fue presentado como el nuevo DT de la Selección de Ecuador. En su primera rueda de prensa, Gallardo aclaró el motivo por el cual acabó eligiendo a ‘La Tri’ como su nuevo equipo para este proceso.

En la rueda de prensa le consultaron a Gallardo por qué elegir a la Selección de Ecuador. Hubo varios rumores sobre esta decisión, pero finalmente el ‘Muñeco’ confirmó que la razón principal de esta decisión fue la materia prima que tiene Ecuador.

“Yo pregunto ‘por qué no estar motivado’ ante una posibilidad de convocatoria de una selección que tiene materia prima futbolística para seguir siendo potenciada. Fue una de las condiciones principales de mi accionar a estar convenciéndome que es una buena posibilidad”, comentó Gallardo.

Por otro lado, el entrenador también aclaró que que vio a Ecuador como una gran opción: “Me parecía una gran posibilidad, en otra faceta, tal vez la del día a día, es una relación por un lado, y la del seleccionador por otro. Eso me tiene con muchísimo entusiasmo“, sentenció Gallardo.

Gallardo fue presentado como el nuevo DT de Ecuador. (Foto:@FEFecuador)

Al final, el ‘Muñeco’ también aclaró que la idea es convertir a la Selección de Ecuador en un equipo muy competitivo para que le haga frente a cualquier potencia. El entrenador aclaró que esto también forma parte de su forma de vida y de ser como DT.

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El contrato de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador

Gallardo no tiene cláusulas de salida y el entrenador argentino firmó por 4 años con la Selección de Ecuador. El ‘Muñeco’ tiene la gran chance de ser por primera vez un seleccionador y darle a un equipo sus primeras glorias a nivel internacional. Su salario es de 3.5 millones por año.

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