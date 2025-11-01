Dos campeones de Libertadores quieren a Gabriel Villamil de Liga de Quito

Liga de Quito tendrá problemas en retener a Gabriel Villamil para la siguiente temporada y es que siguen llegándole ofertas para el 2026. Dos campeones de América lo quieren como refuerzo para la siguiente año.

UOL Esporte apunta a que Cruzeiro y Gremio de Porto Alegre quieren a Gabriel Villamil como refuerzo. En ambos casos la oferta que pondrían es de 3 millones de dólares.

Según Marca, la cláusula de salida de Gabriel Villamil es de 6 millones, además de sostener que los ecuatorianos tienen ofertas de España y México además de los mencionados brasileños.

Villamil fue muy criticado en sus inicios pero ahora consolidado ya lleva dos títulos con los ‘albos’ además de ser ratificado como titular de la Selección de Bolivia.

Gabriel Villamil – Liga de Quito

Ricardo Adé, Bryan Ramírez, Michael Estrada, Carlos Gruezo y Fernando Cornejo son los otros jugadores de Liga de Quito que podrían recibir ofertas para salir del equipo.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

