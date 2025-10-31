Es tendencia:
Liga de Quito

Tiago Nunes pidió refuerzos y los primeros nombres confirmados para Liga de Quito 2026

Tiago Nunes pidió refuerzos para la siguiente temporada tras la goleada de Palmeiras a Liga de Quito y ya se conocen algunos fichajes.

Por Gustavo Dávila

En una declaración que se interpretó como una indirecta a la directiva, Tiago Nunes pidió refuerzos para Liga de Quito 2026 y ya se conocen algunos de los nombres que llegarán. Por ahora son cinco futbolistas los que se sumarán al plantel actual.

Jairón Charcopa y Michael Bermúdez acaban sus préstamos con Mushuc Runa y Orense SC respectivamente y deberán volver a Liga a espera que Nunes los vea. En la ofensiva, más con las posibles salidas de Pastrán, también se dará el regreso de Ariel Mina y Luis Estupiñán, ambos extremos cedidos a Vinotinto y Deportivo Cuenca respectivamente.

Madison Julio, también finaliza su préstamo con Vinotinto y deberá volver a la línea de jugadores. En Técnico Universitario y su actual club no logró afianzarse como figura.

Estos nombres no generan mucha ilusión en los hinchas por su rendimiento o edad, así como los aficionados piden contrataciones de renombre para reemplazar a Ezequiel Piovi, Álex Arce y Jhojan Julio.

Tiago Nunes - LDUQ

Tiago Nunes – LDUQ

El plantel podría incluso perder jugadores como las ofertas que los rumores apuntan a que tienen Gabriel Villamil, Ricardo Adé y Bryan Ramírez, entre otros nombres.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
